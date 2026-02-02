Ричмонд
В Волгограде 99-летний фронтовик Александр Медков возложил цветы к Вечному огню

В городе проходят мероприятия в честь 83-й годовщины Победы в Сталинградской битве.

Источник: Администрация области

В Волгограде утром 2 февраля 2026 года начались мероприятия в честь 83-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. На Аллее Героев морозным утром собрались официальные лица, чтобы возложить венки и цветы к Вечному огню. Среди них глава региона Андрей Бочаров, депутаты Госдумы и сенаторы Совета федерации, волгоградские народные избранники, руководители силовых ведомств и многие другие. Главным героем мероприятия стал 99-летний фронтовик Александр Медков. В июне 2026 года он готовится отметить 100-летний юбилей.

Александр Васильевич принимал поздравления с этим важным днем, а накануне он читал стихи про Сталинград на праздничном концерте в Свято-Духовом монастыре. Сегодня для ветеранов Великой Отечественной войны, участников спецоперации и их семей, официальных лиц, Детей Сталинграда и почетных градан региона пройдет концерт в ЦКЗ с участием Президентского оркестра и Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.