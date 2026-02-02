В Севастополе флот проводит учения по борьбе с диверсантами

«Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Песочной бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами», — говорится в публикации.
Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.