В Севастополе флот проводит учения по борьбе с диверсантами

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера понедельника будут слышны звуки взрывов. Тренировку по всему побережью проводит флот. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: Министерство обороны РФ

«Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Песочной бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами», — говорится в публикации.

Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.

В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.