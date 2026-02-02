За громкий шум самарцев предложили арестовывать или штрафовать на 50 000 рублей

Любителям пошуметь в неположенное время предложили ужесточить наказание. Такой законопроект внесли в Госдуму. Если эту инициативу поддержат, то она будет распространяться на все регионы, в том числе на Самарскую область.
Авторы инициативы предлагают строго наказывать тех, кто нарушает режим тишины систематически. После пятого нарушения их могут оштрафовать на 50 тысяч рублей или даже арестовать.
Сейчас в регионах проблему шума в неположенное время решают по-разному, отличаются и суммы штрафов. Законопроект предполагает, что подход станет единым по всей стране. Сначала к нарушителям будут применять профилактические меры, а если это не подействует, — более суровое наказание, пишет РИА Новости.