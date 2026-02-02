Ричмонд
Нижегородцы часами ждут общественный транспорт из-за непогоды

Автобусы переполнены, а на канатной дороге наблюдаются длинные очереди.

Из-за экстремальных погодных условий, парализовавших движение в Нижнем Новгороде, горожане вынуждены тратить около часа на ожидание общественного транспорта. Об этом сообщили в Ni.Mash.

По словам местных жителей, снежные заносы на дорогах препятствуют их своевременному прибытию в учебные заведения и на рабочие места. График движения электропоездов сбился, задержки достигают часа.

Главной причиной транспортного коллапса нижегородцы считают неудовлетворительную работу городских служб по уборке улиц.

Ранее трамваи № 6 и № 7 встали из-за спада напряжения в Нижнем Новгороде.