Крымчанам рассказали, когда в регионе появился первый лифт

Первый на полуострове лифт начал работать в Симферополе в дореволюционное время. Инновацию для комфорта гостей внедрили в 1912 году в гостинице «Европейская», принадлежавшей купцу Аврааму Ашкинази. Об этом «АиФ-Крым» рассказал крымский гид, краевед, писатель, заслуженный работник курортов и туризма Крыма Иван Коваленко.
По его словам, гостиница, построенная по замыслу ее владельца как символ прогресса и высокого сервиса, сразу стала лучшей в городе.
«И она действительно считалась лучшей в городе. В рекламе “Европейской” указывалось: “75 номеров”. Электрическое освещение, центральное отопление. Ванны. Лифт. Помещение для экипажей и лошадей. Гараж. Роскошный ресторан, образцовая кухня», — рассказал Коваленко.
Благодаря такому уровню комфорта гостиница стала местом притяжения для состоятельной публики и знаменитостей, посещавших Симферополь. Однако ее блестящая история прервалась после революции. В советские годы здание занял Крымский Центральный исполнительный комитет, а во время Великой Отечественной войны там располагалась немецкая комендатура.
В 1944 году, в ходе боев за освобождение города, историческое здание «Европейской» было полностью разрушено в результате авианалета.