Крымчанам рассказали, когда в регионе появился первый лифт

Первый на полуострове лифт начал работать в Симферополе в дореволюционное время. Инновацию для комфорта гостей внедрили в 1912 году в гостинице «Европейская», принадлежавшей купцу Аврааму Ашкинази. Об этом «АиФ-Крым» рассказал крымский гид, краевед, писатель, заслуженный работник курортов и туризма Крыма Иван Коваленко.