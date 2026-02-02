ГИБДД Омска привлекла к ответственности 21 инструктора по вождению за неделю

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции Омска привлекли к административной ответственности 21 инструктора по вождению по статье 12.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за проведение учебной езды на улицах города, движение по которым ограничено решением администрации Омска.
Одновременно более 20 водителей со стажем менее двух лет были оштрафованы за проезд на запрещающий сигнал светофора, использование мобильного телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности, нанесение тонировки на стекла и другие нарушения правил дорожного движения.
Навыки вождения будущих водителей находятся под пристальным вниманием Госавтоинспекции, поскольку именно от качества и законности учебного процесса напрямую зависит безопасность всех участников дорожного движения. Инструкторы несут повышенную ответственность за формирование у обучающихся правильных привычек и строгого соблюдения ПДД с первых уроков вождения.
Регулярные надзорные мероприятия в отношении автошкол и начинающих водителей проводятся в рамках профилактической операции «Водитель», направленной на снижение аварийности с участием неопытных участников дорожного движения.
