Детская больница Тольятти получила передовое диагностическое оборудование

В конце декабря 2025 года Тольяттинская городская детская клиническая больница завершила обновление парка диагностического оборудования. На средства областного бюджета были приобретены и установлены цифровой рентген-аппарат на два рабочих места, передвижной рентгенографический комплекс и ультразвуковая система экспертного класса, сообщает министерство здравоохранения Самарской области.