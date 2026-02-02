Детская больница Тольятти получила передовое диагностическое оборудование

В конце декабря 2025 года Тольяттинская городская детская клиническая больница завершила обновление парка диагностического оборудования. На средства областного бюджета были приобретены и установлены цифровой рентген-аппарат на два рабочих места, передвижной рентгенографический комплекс и ультразвуковая система экспертного класса, сообщает министерство здравоохранения Самарской области.
«Наша ключевая задача это чтобы пациент, поступивший в приемный покой, получил быструю и точную предварительную диагностику прямо на месте. Это позволяет сразу определить, в какое отделение госпитализировать ребенка», — рассказала главный врач больницы Светлана Гаршина.
Оборудование кардинально изменило работу приемно-диагностического отделения. Стационарный рентген выполняет до 100 исследований в сутки. Передвижной комплекс незаменим для нетранспортабельных пациентов в реанимации. Аппарат УЗИ экспертного класса, проводящий около 20 исследований ежедневно, обеспечивает высочайшее качество визуализации для точной диагностики.