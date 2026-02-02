Ричмонд
Минский пенсионер остановил аферу на 200 тысяч рублей — вот что сделал

В Минске пенсионер смог остановить аферу на 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионер смог обличить мошенников. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, 69-летний минчанин ответил на телефонный звонок, во время которого ему предложили заменить ключ от домофона. Мужчина сказал, что ключ от домофона ему не нужен, так как он живит в частном доме, на что звонивший предложил «чудо-ключ» от любой домофонной двери.

Звонивший убедил собеседника назвать код из смс-сообщения. А затем уже пенсионеру перезвонили по видео, и уже лжемилиционер сказал, что минчанин предоставил мошенникам секретный код, и теперь на его имя пытаются оформить кредит. Выдающий себя за правоохранителя злоумышленник сказал, что пенсионеру нужно взять в банке зеркальный кредит на 200 тысяч белорусских рублей, чтобы опередить мошенников.

Пенсионер заподозрил неладное и обратился в милицию. Так мужчине удалось остановить аферу.

Расследуется уголовное дело.

