Минский пенсионер остановил аферу на 200 тысяч рублей — вот что сделал

Звонивший убедил собеседника назвать код из смс-сообщения. А затем уже пенсионеру перезвонили по видео, и уже лжемилиционер сказал, что минчанин предоставил мошенникам секретный код, и теперь на его имя пытаются оформить кредит. Выдающий себя за правоохранителя злоумышленник сказал, что пенсионеру нужно взять в банке зеркальный кредит на 200 тысяч белорусских рублей, чтобы опередить мошенников.