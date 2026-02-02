Иркутская область отправила первую в 2026 году партию рыбы в Китай

Иркутская область отправила первую в 2026 году партию рыбной продукции на экспорт в Китай. Поставка на сумму 31 тысяча долларов состояла из замороженной рыбы, соответствующей всем ветеринарным и качественным стандартам обеих стран.
Экспорт рыбы из Приангарья возобновился в 2024 году после перерыва из-за пандемии. Это направление важно для развития регионального агроэкспорта, и министерство намерено продолжать поддерживать местных производителей в выходе на международные рынки.
