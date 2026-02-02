Иркутская область отправила первую в 2026 году партию рыбы в Китай

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на автодороге Иркутск — Листвянка установили 14 проекционных пешеходных переходов. Эти системы проецируют яркую световую «зебру» на проезжую часть в темное время суток, помогая водителям заранее заметить переход в плохую погоду — во время снегопада, дождя или тумана.