За неделю от гололеда пострадали более 1000 жителей Воронежской области

В Воронежской области за неделю от гололеда пострадали 1 053 человека (неделей ранее — 1 154). Статистикой поделился региональный минздрав.
В целом с 22 по 28 января с травмами различного характера в медицинские учреждения области обратились 3 205 человек, из них 2 321 — в Воронеже. Госпитализация из-за падений на льду потребовалась 106 пациентам.
— Кроме того, за отчетный период в регионе зарегистрировали 24 случая обморожения, 13 пострадавшим потребовалась госпитализация, — добавили в минздраве Воронежской области.