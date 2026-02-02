В Самаре убрали снег с улиц после вмешательства прокуратуры

— Обнаружены нарушения в расчистке дорог на улицах Промышленности, Энтузиастов, Авроры и Мориса Тореза. На проезжих частях образовались снежные валы рядом с пешеходными переходами и остановками общественного транспорта, — рассказали в пресс-службе.