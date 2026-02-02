Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, с какой страной Америки у Беларуси полностью совпадают взгляды, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Об этом белорусский лидер заявил 2 февраля во время встречи с послом Бразилии Бернардом Клинглом. Так Лукашенко высказался о полном совпадении взглядов Беларуси и такой страной Южной Америки как Бразилия.
— Взгляды наших специалистов и ваших, бразильских, на миропорядок, мироустройство, полностью совпадают, — сказал Лукашенко Клинглу.
Белорусский президент заметил, что общность взглядов поспособствует большей эффективности и интенсивности белорусско-бразильских отношений. И призвал более интенсивно подходить к выстраиванию отношений между странами, не усложняя их.
Здесь же республики заметил, что основой отношений Беларуси и Бразилии является экономика, добавив, что именно поэтому следует выбирать интересные обеим сторонам направления.
Также Лукашенко обратил внимание и на наличие для обсуждения большого спектра взаимовыгодных вопросов, которые им поднимались ранее, однако не нашли своего разрешения. Он предложил серьезно к ним подойти, определившись будут ли страны двигаться в том направлении.
