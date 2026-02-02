Ричмонд
Лукашенко сказал, с какой страной Америки у Беларуси полностью совпадают взгляды

Лукашенко сказал о полном совпадении взглядов Беларуси с одной из стран Америки.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, с какой страной Америки у Беларуси полностью совпадают взгляды, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Об этом белорусский лидер заявил 2 февраля во время встречи с послом Бразилии Бернардом Клинглом. Так Лукашенко высказался о полном совпадении взглядов Беларуси и такой страной Южной Америки как Бразилия.

— Взгляды наших специалистов и ваших, бразильских, на миропорядок, мироустройство, полностью совпадают, — сказал Лукашенко Клинглу.

Белорусский президент заметил, что общность взглядов поспособствует большей эффективности и интенсивности белорусско-бразильских отношений. И призвал более интенсивно подходить к выстраиванию отношений между странами, не усложняя их.

Здесь же республики заметил, что основой отношений Беларуси и Бразилии является экономика, добавив, что именно поэтому следует выбирать интересные обеим сторонам направления.

Также Лукашенко обратил внимание и на наличие для обсуждения большого спектра взаимовыгодных вопросов, которые им поднимались ранее, однако не нашли своего разрешения. Он предложил серьезно к ним подойти, определившись будут ли страны двигаться в том направлении.

Тем временем ЕАБР сказал, что будет с зарплатами белорусов в 2026 году.

И мы писали, что занятия в школах и подвоз детей отменены в ряде районов Беларуси из-за мороза.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил о морозах намного ниже климатической нормы со 2 по 8 февраля в Беларуси: «Начнется по-зимнему сурово». Кстати, еще Рябов дал прогноз на весь февраль 2026 в Беларуси.

