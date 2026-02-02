Ричмонд
Студенты двух воронежских вузов ушли на дистант из-за аномальных морозов

В онлайн-формате обучение будет проходить со 2 по 7 февраля.

Источник: АиФ Воронеж

Студентов факультета романо-германской филологии Воронежского государственного университета перевели на дистанционное обучение из-за аномальных морозов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте вуза.

Также временно посещать учебное заведение не будут обучающиеся по программам СПО в Воронежском государственном лесотехническом университете имени Г. Ф Морозова.

Занятия в каждом из вузов для этих студентов будут проходить в онлайн-формате со 2 по 7 февраля включительно.

Ранее vrn.aif.ru сообщало, что из-за сильных морозов в Воронеже на дистанционное обучение перевели учеников начальных классов. Детские сады работают в обычном режиме, однако родителям рекомендуют по возможности оставлять малышей дома.