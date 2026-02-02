Станислава Яницкая стала «Учителем года-2026» в Самаре

В Самаре подвели итоги окружного этапа конкурса «Учитель года Самарской области-2026». Победу одержала учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Три года назад, когда участвовала в конкурсе впервые, больше внимания обращала на форму, а сейчас отталкивалась от смыслов, которые вкладываю в свое занятие. Благодарю жюри за высокую оценку, детей и коллег — за поддержку. Впереди еще более ответственный этап», — сказала Станислава Яницкая.
В первом туре городского этапа конкурса приняли участие 20 педагогов, во втором, где нужно было провести показательные уроки и внеурочные занятия, — 14. До финала дошли шесть человек, трое из которых — молодые учителя. Итоговым заданием стал педагогический мастер-класс, где необходимо было показать свои уникальные приемы и методы работы с учениками.
Первое место заняла Светлана Яницкая. Приз зрительских симпатий достался учителю английского языка школы № 32 Денису Тихонову. Учитель биологии школы № 49 Алексей Аполинаров победил сразу в двух номинациях: «Молодой учитель» и «Приз детского жюри». Они вместе еще с тремя финалистами — Валентиной Бочкиной (школа № 174), Ольгой Ефремовой (школа № 155) и Оксаной Рауткиной (школа № 83) — представят Самару на региональном этапе конкурса.