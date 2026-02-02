Ричмонд
Губерниев предположил, сколько медалей выиграет дочь Домрачевой и Бьорндалена

Ксения Бьорндален выступает в детских соревнованиях по биатлону.

Источник: Комсомольская правда

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах 9-летней Ксении Бьорндален — дочери олимпийских чемпионов, которая принимает участие в биатлонных соревнованиях в Беларуси, пишет aif.ru.

Напомним, что в Минске прошли детские биатлонные соревнования «Снежный снайпер», в которых выступила и Ксения Бьорндален — старшая дочь многократных олимпийских чемпионов норвежца Оле-Эйнара Бьорндалена и белоруски Дарьи Домрачевой. Среди девочек младшей группы она отстала от лидера на 21 секунду.

«Можно предположить, что она саккумулирует всю энергию родителей и станет пятнадцатикратной олимпийской чемпионкой по биатлону, — сказал Губерниев, добавив: — Думаю, пока рано говорить о том, как передался талант или не передался».

Он отметил, что «с такими родителями она так или иначе будет выделяться».

В биатлонной семье подрастают две девочки, старшая — Ксения — родилась 1 октября 2016 года в Минске. Кстати, Дарья Домрачева рассказывала, что ее дети осваивают норвежский язык. Еще Дарья говорила о своих детях: «Ни минуты покоя».

Ранее мы писали, что Герой Беларуси Дарья Домрачева раскрыла рецепт семейного счастья в браке с Уле-Эйнаром Бьорндаленом.