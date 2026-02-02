Ричмонд
В Бодайбо 337 учеников перевели на занятия в другую школу из-за аварии

Министерство образования контролирует ситуацию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из-за коммунальной аварии в Бодайбо два учебных заведения — школа № 3 и коррекционная школа — остались без отопления. Министерство образования Иркутской области контролирует ситуацию.

337 учеников школы № 3 уже приступили к занятиям в здании первой школы в центре города. Для них организовано обучение во второй половине дня, а первоклассников подвозят к началу первой смены.

— Все эти дни находимся круглосуточно на связи с начальником управления образования Бодайбо. Благодарен коллегам за оперативность в информировании, принятии решений и главное — за заботливое отношение к детям и родителям, оказавшимся в непростой ситуации, — прокомментировал министр образования региона Максим Парфенов.

Ученики коррекционной школы переходят на дистанционное обучение со 2 февраля. Восемь детей из пострадавших семей смогут учиться очно в здании начальной школы, их уже начали принимать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пострадавшим от коммунальной аварии в Бодайбо выплатят по 15 тысяч рублей.