Белорусский юрист сказал, может ли таксист высадить непристегнутого пассажира

Юрист сказал, может ли в Беларуси таксист отказать в поездке непристегнутому пассажиру.

Источник: Комсомольская правда

Юрист объяснил, может ли таксист отказать в поездке пассажиру, который не хочет пристегиваться. Ситуацию разобрали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Так, согласно Кодексу об административных нарушениях Беларуси (ч.3 ст. 18.11) водитель такси несет административную ответственность за перевозку непристегнутого пассажира. А штраф при нарушении возлагают именно на таксиста.

— Отказ водителя такси начинать движение до того, как все пассажиры пристегнутся, является правомерным, — прокомментировал адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгений Курнасенко.

Согласно ПДД, в Беларуси водитель транспортного средства, в том числе такси, должен обеспечить перевозку пассажиров с пристегнутыми ремнями безопасности (когда это предусмотрено конструкцией транспортного средства). Не пристегиваться могут только беременные женщины на сроке свыше 20 недель, а также пассажиры с медицинскими противопоказаниями, которые определены перечнем Минздрава.

