Белорусский юрист сказал, может ли таксист высадить непристегнутого пассажира

Согласно ПДД, в Беларуси водитель транспортного средства, в том числе такси, должен обеспечить перевозку пассажиров с пристегнутыми ремнями безопасности (когда это предусмотрено конструкцией транспортного средства). Не пристегиваться могут только беременные женщины на сроке свыше 20 недель, а также пассажиры с медицинскими противопоказаниями, которые определены перечнем Минздрава.