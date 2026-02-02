Разработан отечественный аналог препарата для профилактики и лечения тромбозов

Препарат предназначен для широкого применения в кардиологии, хирургии и терапии, потому что такие лекарства — важная часть лечения для предотвращения тромбов. Регистрация означает, что лекарство прошло все этапы разработки и теперь производится на российском предприятии. Планируется завершить полную локализацию производства препарата и зарегистрировать его активное вещество к концу 2026 года, тогда препарат выйдет на рынок и станет полностью отечественным.