В минздраве Башкирии рассказали о состоянии детей, попавших в ДТП

Подростки пострадали в авариях в Учалах и Салавате.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно состояние двоих подростков, пострадавших в ДТП на выходных. О самочувствии детей рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Первая авария произошла в субботу в городе Учалы. Как пояснил глава ведомства, мальчика сразу доставили в травмпункт Учалинской центральной районной больницы. Врач-травматолог провел осмотр, после чего пациенту сделали все необходимые обследования и решил, что госпитализация подростку не требуется: ему назначили лечение в амбулаторных условиях.

Еще одно ДТП случилось в Салавате. В аварии травмы получили двое взрослых и девочка-подросток. Сейчас ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Она находится в детской больнице и продолжает курс терапии. Для уточнения диагноза и тактики лечения ей организовали консультацию по линии санитарной авиации, а также провели телемедицинский консилиум со специалистами федерального медицинского центра.

Взрослые участники того же ДТП также были доставлены в больницу. Женщина госпитализирована в нейрохирургическое отделение, ее состояние также оценивается как средней тяжести. Мужчина после осмотра и обследования отказался от стационарного лечения, получил рекомендации врачей и был отпущен домой.

