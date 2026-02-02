В минздраве Башкирии рассказали о состоянии детей, попавших в ДТП

Еще одно ДТП случилось в Салавате. В аварии травмы получили двое взрослых и девочка-подросток. Сейчас ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Она находится в детской больнице и продолжает курс терапии. Для уточнения диагноза и тактики лечения ей организовали консультацию по линии санитарной авиации, а также провели телемедицинский консилиум со специалистами федерального медицинского центра.