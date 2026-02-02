Опять блокируют улицы, опять пробки: В Кишиневе из-за приезда очередных гостей перекрывают центр города, а также дороги, ведущие к аэропорту

В связи с официальным визитом председателей парламентов стран Балтии в Кишинёв, со 2 по 4 февраля, с 08:00 до 16:00, будет временно ограничен доступ людей и транспорта в отдельных местах центра города, а также на улицах, ведущих к Международному аэропорту Кишинёва.