В конце недели в Ростовской области ожидаются мощные магнитные бури

Ростовскую область в конце недели могут накрыть мощные магнитные бури. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщают, что на поверхности Солнца развивается опасная активная зона.
Эта область на солнечной короне уже второй день интенсивно накапливает энергию, которая высвобождается в виде мощных вспышек. И одна из таких крупных вспышек с масштабным выбросом плазмы уже произошла.
Специалисты предупреждают, что уже в ближайшие сутки жители области могут столкнуться с головными болями, головокружением, тошнотой и общим упадком сил.
