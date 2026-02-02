«Хоргос» закроют на две недели

АСТАНА, 2 фев — Sputnik. Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», на границе Казахстана и КНР, закрывается на две недели.
Центр будет закрыт с 16 февраля по 1 марта 2026 года. Причина — празднование Китайского Нового года в КНР и в связи с этим временная приостановка работы китайской стороны МЦПС «Хоргос».
«В указанный период на казахстанской стороне будут проводиться плановые ремонтные работы, направленные на повышение уровня комфорта для туристов», — сообщила пресс-служба центра.
Центр возобновит работу в штатном режиме 2 марта.
МЦПС «Хоргос» — это уникальная зона беспошлинной торговли (Duty Free) на границе Казахстана и КНР, где можно купить товары напрямую у китайских производителей, не оформляя визу.
Это огромный комплекс из нескольких торговых центров, расположенный сразу на двух сторонах. Свыше 5000 магазинов и около 1200 торговых предприятий действуют на территории центра.