Туризм в Казахстане растет двузначными темпами: куда едут туристы и что мешает отрасли

Туризм в Казахстане постепенно перестает быть второстепенной отраслью и все заметнее влияет на экономику.

Источник: DKNews.kz

Он тянет за собой сферу услуг, транспорт, строительство и инвестиции, а главным индикатором его развития становится турпоток — реальное число людей, которые приезжают в регионы страны.

Именно эта цифра сегодня показывает, насколько эффективно работают вложения и инфраструктурные проекты, передает DKNews.kz.

Турпоток превысил 10 миллионов человек.

По данным правительства, за последние годы количество туристов, остановившихся в местах размещения по стране, превысило 10 млн человек. Это на 12 процентов больше по сравнению с предыдущим периодом.

Рост обеспечивают сразу два направления. С одной стороны, казахстанцы стали чаще путешествовать внутри страны. С другой — увеличивается число иностранных гостей, для которых Казахстан постепенно перестает быть «белым пятном» на туристической карте региона.

Параллельно растут и инвестиции. По итогам 2025 года объем вложений в туристскую отрасль превысил 1,2 трлн тенге. Это на 32 процента больше прежних показателей. Деньги идут в инфраструктуру, курорты, сервис и сопутствующие отрасли.

Алматинский горный кластер делают единым курортом.

Одним из ключевых проектов остается развитие Алматинского горного кластера. Здесь предусмотрено расширение действующих горнолыжных курортов с объединением их в единую систему.

В планах — строительство 30 канатных дорог и создание 161 км горнолыжных трасс. Такой масштаб должен решить сразу несколько задач. Во-первых, увеличить пропускную способность. Во-вторых, распределить туристический поток и снизить нагрузку на отдельные курорты в пиковые сезоны.

Ожидается, что в перспективе это позволит довести круглогодичный туристский поток в горном кластере до 5 млн человек. То есть речь идет не только о зимнем отдыхе, но и о летнем туризме, активных маршрутах и семейных поездках.

Бурабай и окрестные озера: ставка на инфраструктуру.

Активная работа ведется и в Щучинско-Боровской курортной зоне. Здесь развитие делают более точечным, с акцентом на комфорт и общественные пространства.

Меры направлены на развитие инфраструктуры на озерах Катарколь, Малое и Большое Чебачье, Жукей. За последние годы здесь появились благоустроенные зоны отдыха, велодорожка протяженностью 10 км, смотровые площадки, парковки и общественный пляж.

Отдельным элементом стал запуск экскурсионного вертолетного тура, который рассчитан в первую очередь на туристов с более высоким чеком. По прогнозам, к концу 2029 года число въездных туристов в этой зоне может вырасти до 94 тыс. человек.

Рост выявил и слабые места.

Однако вместе с ростом турпотока проявляются и системные проблемы, о которых все чаще говорят сами туристы и представители бизнеса.

По данным профильного ведомства, в ряде курортных зон сохраняются сложности с водоснабжением, канализацией и обращением с твердыми бытовыми отходами. В высокий сезон инфраструктура просто не справляется с нагрузкой.

Дополняют картину транспортные заторы, нехватка придорожного сервиса и перегруженные инженерные сети. Эти вопросы становятся критичными именно на фоне роста интереса к внутреннему туризму.

Казахстан усиливает международное продвижение.

Параллельно страна активнее продвигает себя за рубежом. Национальная компания Kazakh Tourism запускает медиапроекты, ориентированные на зарубежную аудиторию.

Один из таких примеров — музыкальное тревел-шоу Voice Beyond Horizon с участием Димаша Кудайбергена. Съемки проекта проходили в нескольких регионах и городах Казахстана, а формат рассчитан на эмоциональное вовлечение и узнаваемость страны через культуру и природу.

Отмечается, что часть подобных проектов реализуется на основе партнерств и спонсорской поддержки, что снижает нагрузку на бюджет и одновременно расширяет охват.

Туризм как источник рабочих мест.

Развитие отрасли влияет не только на статистику поездок, но и на рынок труда. Реализуемые инвестиционные проекты предполагают создание порядка 10 тыс. постоянных рабочих мест.

Для регионов с туристской специализацией это особенно важно. Туризм становится источником занятости не только в отелях и ресторанах, но и в транспорте, строительстве, сервисе и малом бизнесе.

В итоге туризм в Казахстане все отчетливее превращается в самостоятельный драйвер экономического роста. Но его дальнейшее развитие будет зависеть от того, насколько быстро инфраструктура догонит растущий интерес туристов — как внутренних, так и иностранных.