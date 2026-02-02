Туризм в Казахстане растет двузначными темпами: куда едут туристы и что мешает отрасли

Он тянет за собой сферу услуг, транспорт, строительство и инвестиции, а главным индикатором его развития становится турпоток — реальное число людей, которые приезжают в регионы страны.
Именно эта цифра сегодня показывает, насколько эффективно работают вложения и инфраструктурные проекты, передает DKNews.kz.
Турпоток превысил 10 миллионов человек.
По данным правительства, за последние годы количество туристов, остановившихся в местах размещения по стране, превысило 10 млн человек. Это на 12 процентов больше по сравнению с предыдущим периодом.
Рост обеспечивают сразу два направления. С одной стороны, казахстанцы стали чаще путешествовать внутри страны. С другой — увеличивается число иностранных гостей, для которых Казахстан постепенно перестает быть «белым пятном» на туристической карте региона.
Параллельно растут и инвестиции. По итогам 2025 года объем вложений в туристскую отрасль превысил 1,2 трлн тенге. Это на 32 процента больше прежних показателей. Деньги идут в инфраструктуру, курорты, сервис и сопутствующие отрасли.
Алматинский горный кластер делают единым курортом.
Одним из ключевых проектов остается развитие Алматинского горного кластера. Здесь предусмотрено расширение действующих горнолыжных курортов с объединением их в единую систему.
В планах — строительство 30 канатных дорог и создание 161 км горнолыжных трасс. Такой масштаб должен решить сразу несколько задач. Во-первых, увеличить пропускную способность. Во-вторых, распределить туристический поток и снизить нагрузку на отдельные курорты в пиковые сезоны.
Ожидается, что в перспективе это позволит довести круглогодичный туристский поток в горном кластере до 5 млн человек. То есть речь идет не только о зимнем отдыхе, но и о летнем туризме, активных маршрутах и семейных поездках.
Бурабай и окрестные озера: ставка на инфраструктуру.
Активная работа ведется и в Щучинско-Боровской курортной зоне. Здесь развитие делают более точечным, с акцентом на комфорт и общественные пространства.
Меры направлены на развитие инфраструктуры на озерах Катарколь, Малое и Большое Чебачье, Жукей. За последние годы здесь появились благоустроенные зоны отдыха, велодорожка протяженностью 10 км, смотровые площадки, парковки и общественный пляж.
Отдельным элементом стал запуск экскурсионного вертолетного тура, который рассчитан в первую очередь на туристов с более высоким чеком. По прогнозам, к концу 2029 года число въездных туристов в этой зоне может вырасти до 94 тыс. человек.
Рост выявил и слабые места.
Однако вместе с ростом турпотока проявляются и системные проблемы, о которых все чаще говорят сами туристы и представители бизнеса.
По данным профильного ведомства, в ряде курортных зон сохраняются сложности с водоснабжением, канализацией и обращением с твердыми бытовыми отходами. В высокий сезон инфраструктура просто не справляется с нагрузкой.
Дополняют картину транспортные заторы, нехватка придорожного сервиса и перегруженные инженерные сети. Эти вопросы становятся критичными именно на фоне роста интереса к внутреннему туризму.
Казахстан усиливает международное продвижение.
Параллельно страна активнее продвигает себя за рубежом. Национальная компания Kazakh Tourism запускает медиапроекты, ориентированные на зарубежную аудиторию.
Один из таких примеров — музыкальное тревел-шоу Voice Beyond Horizon с участием Димаша Кудайбергена. Съемки проекта проходили в нескольких регионах и городах Казахстана, а формат рассчитан на эмоциональное вовлечение и узнаваемость страны через культуру и природу.
Отмечается, что часть подобных проектов реализуется на основе партнерств и спонсорской поддержки, что снижает нагрузку на бюджет и одновременно расширяет охват.
Туризм как источник рабочих мест.
Развитие отрасли влияет не только на статистику поездок, но и на рынок труда. Реализуемые инвестиционные проекты предполагают создание порядка 10 тыс. постоянных рабочих мест.
Для регионов с туристской специализацией это особенно важно. Туризм становится источником занятости не только в отелях и ресторанах, но и в транспорте, строительстве, сервисе и малом бизнесе.
В итоге туризм в Казахстане все отчетливее превращается в самостоятельный драйвер экономического роста. Но его дальнейшее развитие будет зависеть от того, насколько быстро инфраструктура догонит растущий интерес туристов — как внутренних, так и иностранных.