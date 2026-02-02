Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды в Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело в 2025 году свыше 40 тысяч исследований питьевой воды. Как сообщает пресс-служба ведомства, пробы проверялись по всем установленным нормативам, включая микробиологические, вирусологические, паразитологические, органолептические, санитарно-химические и радиологические показатели.
По результатам проверок за прошлый год, удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,2%. По санитарно-химическим показателям этот показатель равен 10,2%.
За подобные нарушения, выявленные на водозаборах и очистных сооружениях, ведомство привлекло виновных к ответу. Итог года — это 90 административных штрафов на общую сумму почти полтора миллиона рублей.
Отметим, что водоснабжение в регионе обеспечивают 19 поверхностных и свыше 2,3 тысячи подземных источников. Надзор за безопасностью этой воды является для Роспотребнадзора приоритетным направлением работы.