Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды в Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело в 2025 году свыше 40 тысяч исследований питьевой воды. Как сообщает пресс-служба ведомства, пробы проверялись по всем установленным нормативам, включая микробиологические, вирусологические, паразитологические, органолептические, санитарно-химические и радиологические показатели.