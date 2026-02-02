Ричмонд
Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды в Нижегородской области

Ежегодно специалисты проводят более 40 000 исследований проб воды.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело в 2025 году свыше 40 тысяч исследований питьевой воды. Как сообщает пресс-служба ведомства, пробы проверялись по всем установленным нормативам, включая микробиологические, вирусологические, паразитологические, органолептические, санитарно-химические и радиологические показатели.

По результатам проверок за прошлый год, удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,2%. По санитарно-химическим показателям этот показатель равен 10,2%.

За подобные нарушения, выявленные на водозаборах и очистных сооружениях, ведомство привлекло виновных к ответу. Итог года — это 90 административных штрафов на общую сумму почти полтора миллиона рублей.

Отметим, что водоснабжение в регионе обеспечивают 19 поверхностных и свыше 2,3 тысячи подземных источников. Надзор за безопасностью этой воды является для Роспотребнадзора приоритетным направлением работы.