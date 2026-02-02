В Калининграде после реконструкции открылась поликлиника на улице Марины Расковой

Здание на улице Марины Расковой построили до 1933 года. Предположительно, его застройщиком был фабрикант Карл Цайх. Дом по меркам своего времени считался современным: с просторными балконами, панорамными окнами, центральным отоплением и телефонами, а на каждом этаже располагались всего две квартиры площадью около 200 м². Помимо самого Цайха здесь жил Карл Поссекель — представитель семьи, владевшей одноимённой виллой в Светлогорске, а также Альберт Фройдигманн, руководивший местным филиалом крупной строительной компании «Виндшильд и Лангелотт», которая занималась возведением мостов в Роминтенской пуще.