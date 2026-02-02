Алматинцев предупредили об отключении света: опубликован график

Согласно информации энергопередающей организации, со 2 по 6 февраля обесточивание объектов будет производиться кратковременно и только в исключительных случаях, если нет возможности переключить потребителей конкретного участка на иной источник электропитания. Запланированные работы на электросетях, как правило, выполняются за 1,5−2 часа. Отключения возможны в период с 08:00 до 17:00.
График отключений на 2 февраля:
Микрорайон Шапагат: улицы Акжелкен, Головацкого, З-ий Градкомплекс, Жансугурова, Нурлы, Степная, Тайконыр;
Курмангазы, Жарокова, Шевченко, Айманова;
Микрорайон Алгабас: улицы Фариза Онгарсынова, Жамбыла, Аксай;
Микрорайон Карагайлы: улицы Бэла Ахметова, Сарсенбина, Абая;
Улица Новослободская 1−12, улица Молодечненская 3−12, улица Международная 61−90, улица Ахан Серэ 132−153/19, улица Пресненская 1−5, улица Дулатова 3−18, улица Котельникова 9−13, улица Терехина 24−42;
Проспект Суюнбая 659, 663;
Улицы Высокогорная, Советская, Центральная, 50-лет октября, Заводская, Цветущий сад;
БЦ Нурлы Тау;
Улицы Татыбекова 10, ТОО «Профмонтажстрой», улица Татыбекова 1−35, улица Сырымбет 1−40, улица Таирова 50−130, улица Сырымбет 1−40, улица Уштобинская 13;
Улицы Кунаева, Валиханова, Пушкина;
Микрорайон Нуркент 62−69.
График отключений на 3 февраля:
Толе би, Желтоксан, Касым-Жомарт, Чайковского;
Микрорайон Акжар: улицы Ер Төстік, Амины Омирзаковой, Даулеткерея;
Микрорайон Тастыбулак: ПКСТ «Обувщик»;
Микрорайон Алгабас: улица Жана қурылыс;
Село Коксай;
Улица Мирзояна, дом 35;
Проспект Райымбека, дом 194;
Проспект Райымбека, угол улицы Байзакова;
Улица Мирзояна, дома 15−23;
Улица Байзакова, дома 4−48;
Улица Курильская, дом 45;
Улица Чокина, дома 8−56;
Проспект Райымбека, дома 257−279;
Улица Абдирова, дома 58−80;
Улица Борзова, дома 38−91;
Улица Крылова, дома 1−11;
Улица Скрябина, дома 24−53;
Микрорайон Жетысу-3, дома 53−55;
Улица Куприна;
Улица Бобруйская, дома 1−36;
Улица Калининградская, дома 1−28;
Улица Докучаева, дома 1−31;
Микрорайон Нуркент, дома 62−69;
Микрорайон Алатау, улицы Жетису, Еркиндик, Байтерек, Болашак, Мамыр;
Улица Жандосова, 6;
Улица Байзакова, 299;
Проспект Суюнбая, дома 659 и 663;
Село Алатау.
График отключений на 4 февраля:
Егизбаева, дом 7А;
Южнее улицы Жамбыла, между Шарипова и Досмухамедова;
Микрорайон Таусамалы;
Улицы Бирлик, Арман, квартал 7;
Улица Гончарова, дома 40−80;
Улица Мамина Сибиряка, дома 1−14;
Улица Столетова, 14;
Улица Корнилова, дома 1−5;
Проспект Рыскулова, 140.
График отключений на 5 февраля:
Жамбыла, Исаева, Кабанбай батыра, Нурмакова;
Абая, Амангельды, Курмангазы, Масанчи;
Микрорайон Алгабас, улицы Самен Батыра, Серикбаева, Акбопе;
Микрорайон Карасу: переулок 40 лет Победе, дома 4,6;
Улица Мостовая, дома 75−145;
Улица Центральная, дома 93−168;
Переулок Южный, дома 1−4;
Улица Шоссейная, дома 30 и 63;
Улица Заводская, дома 20, 76, 76 В, 76 г, 80/2, 80, 90;
Улица Озерная, 137а;
Микрорайон Черемушки-1, дома 1−40;
Улица Бокейханова, 44−165;
Улица Черновицкая, 14−100.
График отключений на 6 февраля:
Богенбай батыра, Сейфуллина, Толе би, Масанчи;
Улица Сатпаева, 8 линия, Мынбаева, Жарокова;
Шевченко, Розыбакиева, Жамбыла, Карасу;
Микрорайон Таужолы;
Микрорайон Тастыбулак;
Улица СО Медео;
Улица Набережная;
Микрорайон Нурлытау;
Улица Жайыкты;
Улица Ынтымак;
Улица Жибек жолы.