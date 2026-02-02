Ричмонд
Алматинцев предупредили об отключении света: опубликован график

Алматинцам сообщили о возможных отключениях электроэнергии на этой неделе в связи с плановыми ремонтами на сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на «Алатау Жарык Компаниясы».

Источник: Nur.kz

Согласно информации энергопередающей организации, со 2 по 6 февраля обесточивание объектов будет производиться кратковременно и только в исключительных случаях, если нет возможности переключить потребителей конкретного участка на иной источник электропитания. Запланированные работы на электросетях, как правило, выполняются за 1,5−2 часа. Отключения возможны в период с 08:00 до 17:00.

График отключений на 2 февраля:

  • Микрорайон Шапагат: улицы Акжелкен, Головацкого, З-ий Градкомплекс, Жансугурова, Нурлы, Степная, Тайконыр;

  • Курмангазы, Жарокова, Шевченко, Айманова;

  • Микрорайон Алгабас: улицы Фариза Онгарсынова, Жамбыла, Аксай;

  • Микрорайон Карагайлы: улицы Бэла Ахметова, Сарсенбина, Абая;

  • Улица Новослободская 1−12, улица Молодечненская 3−12, улица Международная 61−90, улица Ахан Серэ 132−153/19, улица Пресненская 1−5, улица Дулатова 3−18, улица Котельникова 9−13, улица Терехина 24−42;

  • Проспект Суюнбая 659, 663;

  • Улицы Высокогорная, Советская, Центральная, 50-лет октября, Заводская, Цветущий сад;

  • БЦ Нурлы Тау;

  • Улицы Татыбекова 10, ТОО «Профмонтажстрой», улица Татыбекова 1−35, улица Сырымбет 1−40, улица Таирова 50−130, улица Сырымбет 1−40, улица Уштобинская 13;

  • Улицы Кунаева, Валиханова, Пушкина;

  • Микрорайон Нуркент 62−69.

График отключений на 3 февраля:

  • Толе би, Желтоксан, Касым-Жомарт, Чайковского;

  • Микрорайон Акжар: улицы Ер Төстік, Амины Омирзаковой, Даулеткерея;

  • Микрорайон Тастыбулак: ПКСТ «Обувщик»;

  • Микрорайон Алгабас: улица Жана қурылыс;

  • Село Коксай;

  • Улица Мирзояна, дом 35;

  • Проспект Райымбека, дом 194;

  • Проспект Райымбека, угол улицы Байзакова;

  • Улица Мирзояна, дома 15−23;

  • Улица Байзакова, дома 4−48;

  • Улица Курильская, дом 45;

  • Улица Чокина, дома 8−56;

  • Проспект Райымбека, дома 257−279;

  • Улица Абдирова, дома 58−80;

  • Улица Борзова, дома 38−91;

  • Улица Крылова, дома 1−11;

  • Улица Скрябина, дома 24−53;

  • Микрорайон Жетысу-3, дома 53−55;

  • Улица Куприна;

  • Улица Бобруйская, дома 1−36;

  • Улица Калининградская, дома 1−28;

  • Улица Докучаева, дома 1−31;

  • Микрорайон Нуркент, дома 62−69;

  • Микрорайон Алатау, улицы Жетису, Еркиндик, Байтерек, Болашак, Мамыр;

  • Улица Жандосова, 6;

  • Улица Байзакова, 299;

  • Проспект Суюнбая, дома 659 и 663;

  • Село Алатау.

График отключений на 4 февраля:

  • Егизбаева, дом 7А;

  • Южнее улицы Жамбыла, между Шарипова и Досмухамедова;

  • Микрорайон Таусамалы;

  • Улицы Бирлик, Арман, квартал 7;

  • Улица Гончарова, дома 40−80;

  • Улица Мамина Сибиряка, дома 1−14;

  • Улица Столетова, 14;

  • Улица Корнилова, дома 1−5;

  • Проспект Рыскулова, 140.

График отключений на 5 февраля:

  • Жамбыла, Исаева, Кабанбай батыра, Нурмакова;

  • Абая, Амангельды, Курмангазы, Масанчи;

  • Микрорайон Алгабас, улицы Самен Батыра, Серикбаева, Акбопе;

  • Микрорайон Карасу: переулок 40 лет Победе, дома 4,6;

  • Улица Мостовая, дома 75−145;

  • Улица Центральная, дома 93−168;

  • Переулок Южный, дома 1−4;

  • Улица Шоссейная, дома 30 и 63;

  • Улица Заводская, дома 20, 76, 76 В, 76 г, 80/2, 80, 90;

  • Улица Озерная, 137а;

  • Микрорайон Черемушки-1, дома 1−40;

  • Улица Бокейханова, 44−165;

  • Улица Черновицкая, 14−100.

График отключений на 6 февраля:

  • Богенбай батыра, Сейфуллина, Толе би, Масанчи;

  • Улица Сатпаева, 8 линия, Мынбаева, Жарокова;

  • Шевченко, Розыбакиева, Жамбыла, Карасу;

  • Микрорайон Таужолы;

  • Микрорайон Тастыбулак;

  • Улица СО Медео;

  • Улица Набережная;

  • Микрорайон Нурлытау;

  • Улица Жайыкты;

  • Улица Ынтымак;

  • Улица Жибек жолы.