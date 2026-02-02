Алматинцев предупредили об отключении света: опубликован график

Согласно информации энергопередающей организации, со 2 по 6 февраля обесточивание объектов будет производиться кратковременно и только в исключительных случаях, если нет возможности переключить потребителей конкретного участка на иной источник электропитания. Запланированные работы на электросетях, как правило, выполняются за 1,5−2 часа. Отключения возможны в период с 08:00 до 17:00.