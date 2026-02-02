Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бублик остался 10-м в рейтинге АТP и прилетел в Астану на матч сборной

Казахстанец Александр Бублик остался в топ-10 нового рейтинга ATP. На Australian Open-2026 в Мельбурне наш теннисист не добрался до четвертьфинала. А сейчас в составе сборной Казахстана будет готовиться к матчу Кубка Дэвиса.

Источник: Курсив

Австралиец Алекс де Минор, поставивший шлагбаум перед первой ракеткой Казахстана на Australian Open, сразу после этого без шансов проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. И в новом рейтинге сохранил шестую позицию.

Финалист АО-2026 Новак Джокович, уступивший в решающем матче первой ракетке мира, с четвертого места мирового рейтинга поднялся на третье. Для серба, обошедшего в табели о рангах полуфиналиста АО-2026 немца Александра Зверева, третья позиция рейтинга, безусловно, не предел мечтаний. Джокович — абсолютный рекордсмен мужского и женского туров по количеству недель (428) на первом месте.

Накануне Бублик с семьей прибыл в Астану. 6—7 февраля сборной Казахстана предстоит домашний матч Кубка Дэвиса с командой Монако. Помимо Бублика в нашей заявке участники АО-2026 Александр Шевченко и Дмитрий Попко. А также Бейбит Жукаев, Тимофей Скатов и Денис Евсеев. Программа встречи включает в себя четыре одиночных матча и один парный поединок.

Свежеопубликованный парный рейтинг ATP зафиксировал громадный прогресс (+164) Амира Омарханова. 18-летний теннисист в паре с американцем Гэвином Янгом недавно завоевал титул на турнире ITF в испанском Манакоре. Но в состав взрослой сборной Казахстана бывший юниор пока не попал.