Бублик остался 10-м в рейтинге АТP и прилетел в Астану на матч сборной

Австралиец Алекс де Минор, поставивший шлагбаум перед первой ракеткой Казахстана на Australian Open, сразу после этого без шансов проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. И в новом рейтинге сохранил шестую позицию.
Финалист АО-2026 Новак Джокович, уступивший в решающем матче первой ракетке мира, с четвертого места мирового рейтинга поднялся на третье. Для серба, обошедшего в табели о рангах полуфиналиста АО-2026 немца Александра Зверева, третья позиция рейтинга, безусловно, не предел мечтаний. Джокович — абсолютный рекордсмен мужского и женского туров по количеству недель (428) на первом месте.
Накануне Бублик с семьей прибыл в Астану.
Свежеопубликованный парный рейтинг ATP зафиксировал громадный прогресс (+164) Амира Омарханова. 18-летний теннисист в паре с американцем Гэвином Янгом недавно завоевал титул на турнире ITF в испанском Манакоре. Но в состав взрослой сборной Казахстана бывший юниор пока не попал.