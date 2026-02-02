Бублик остался 10-м в рейтинге АТP и прилетел в Астану на матч сборной

Накануне Бублик с семьей прибыл в Астану. 6—7 февраля сборной Казахстана предстоит домашний матч Кубка Дэвиса с командой Монако. Помимо Бублика в нашей заявке участники АО-2026 Александр Шевченко и Дмитрий Попко. А также Бейбит Жукаев, Тимофей Скатов и Денис Евсеев. Программа встречи включает в себя четыре одиночных матча и один парный поединок.