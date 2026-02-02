Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко после поражения в Австралии сохранила звание первой ракетки мира

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила за собой звание первой ракетки мира в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sputnik.

Источник: AP / Dita Alangkara

Обновленная версия мирового рейтинга опубликована в понедельник на сайте WTA.

Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который состоялся в минувшую субботу, уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 4:6, 6:4, 4:6 и заняла второе место.

Несмотря на поражение в Australian Open, Соболенко увеличила отрыв от преследовательниц до 3012 баллов, в данный момент на ее счету 10 990 очков. На втором месте располагается польская теннисистка Ига Свентек (7978 баллов). Победившая Соболенко Рыбакина поднялась на две строки и теперь занимает третье место в WTA с 7523 баллами.

В нынешнем Australian Open Соболенко обыграла в полуфинале украинскую теннисистку Элину Свитолину, в первом круге турнира белоруска победила представительницу Франции Тианцоа Ракотомангу, затем китаянку Чжу Сян Бай, представительницу Австрии Анастасию Потапову, канадскую теннисистку Викторию Мбоко и американку Иву Йович. Примечательно, что белоруска не отдала соперницам ни одного сета.

Другие белорусские теннисистки, которые входят в топ-200 мирового рейтинга WTA, сдали свои позиции. Александра Саснович потеряла четыре пункта, она на 109-й строчке. Виктория Азаренко опустилась на одну строчку и теперь занимает 149 место мирового рейтинга. Еще одна белорусская спортсменка Ирина Шиманович потеряла четыре позиции, она находится на 158 месте.