Соболенко после поражения в Австралии сохранила звание первой ракетки мира

Несмотря на поражение в Australian Open, Соболенко увеличила отрыв от преследовательниц до 3012 баллов, в данный момент на ее счету 10 990 очков. На втором месте располагается польская теннисистка Ига Свентек (7978 баллов). Победившая Соболенко Рыбакина поднялась на две строки и теперь занимает третье место в WTA с 7523 баллами.