Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карантин по лейкозу скота отменили в трех округах Нижегородской области

В частности, прекращены ограничительные меры в следующих хозяйствах: ООО «СПК Ковернино» в Ковернинском районе, частные домовладения в селе Каменки и деревне Выболово Богородского района.

Источник: Аргументы и факты

С 17 декабря 2025 года в трех районах Нижегородской области снят карантин, введенный ранее из-за лейкоза крупного рогатого скота (КРС). Данная информация содержится в постановлении областного ветеринарного комитета, которое было опубликовано на официальном портале правовых актов.

В частности, прекращены ограничительные меры в следующих хозяйствах: ООО «СПК Ковернино» в Ковернинском районе, частные домовладения в селе Каменки и деревне Выболово Богородского района, личные подсобные хозяйства в селе Теплово и поселке Гремячево городского округа Кулебаки, а также на двух фермах, где крупный рогатый скот содержался индивидуальным предпринимателем, расположенных в том же округе.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области сохраняется риск появления новых случаев бешенства.