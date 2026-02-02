Карантин по лейкозу скота отменили в трех округах Нижегородской области

С 17 декабря 2025 года в трех районах Нижегородской области снят карантин, введенный ранее из-за лейкоза крупного рогатого скота (КРС). Данная информация содержится в постановлении областного ветеринарного комитета, которое было опубликовано на официальном портале правовых актов.
В частности, прекращены ограничительные меры в следующих хозяйствах: ООО «СПК Ковернино» в Ковернинском районе, частные домовладения в селе Каменки и деревне Выболово Богородского района, личные подсобные хозяйства в селе Теплово и поселке Гремячево городского округа Кулебаки, а также на двух фермах, где крупный рогатый скот содержался индивидуальным предпринимателем, расположенных в том же округе.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области сохраняется риск появления новых случаев бешенства.