Нижегородский сурок из зоопарка «Лимпопо» проспал День сурка

Считается, что реакция сурка помогает предсказать приход весны: если сурок не видит своей тени и спокойно покидает укрытие, значит, тепло наступит рано. Если же он замечает тень и прячется обратно — зима продлится еще шесть недель.
По словам специалистов, февраль в этом году начался с морозов, поэтому предсказать точную дату пробуждения животного сложно. Предположительно, сурок выйдет из спячки не раньше середины или конца марта.
Пробуждение сурков ежегодно происходит в разные сроки и напрямую связано с погодными условиями. В прошлом году, например, сурок в «Лимпопо» проснулся в середине марта.
«Традиционно средняя продолжительность спячки сурка в зоопарке “Лимпопо” составляет около 5−6 месяцев. При этом в спячку он уходит в конце сентября-начале октября», — рассказали сотрудники.
В дикой природе эти животные могут спать от пяти до девяти месяцев в году, что делает их одними из самых «сонных» представителей животного мира.