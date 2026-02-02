Нижегородский сурок из зоопарка «Лимпопо» проспал День сурка

Пока в США 2 февраля по традиции отмечают День сурка и гадают, когда придёт весна, нижегородский сурок из «Лимпопо» даже не думает вылезать из своей норы. Как сообщили сайту pravda-nn.ru в зоопарке, он всё ещё крепко спит.