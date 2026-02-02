Омское УФНС напомнило бизнесу о необходимости декларировать иностранные активы

«Уведомление о КИК контролирующее лицо сдает ежегодно, даже если КИК не ведет деятельность, не получает прибыль или ее прибыль не облагается российскими налогами. Первый раз уведомление о КИК подают за год, следующий за годом, когда налогоплательщик стал контролирующим лицом», — уточнили налоговики.