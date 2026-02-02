Омское УФНС напомнило бизнесу о необходимости декларировать иностранные активы

Омское УФНС России в понедельник, 2 февраля, напомнило физлицам и компаниям о необходимости представления уведомлений о контролируемых ими иностранных компаниях за 2025 год. Такое делается ежегодно.
При определении наличия обязанности уведомлять налоговый орган о КИК (контролируемой иностранной компании) необходимо учитывать пункт 1 статьи 25.13 Налогового кодекса РФ, подчеркнуло ведомство.
«Уведомление о КИК контролирующее лицо сдает ежегодно, даже если КИК не ведет деятельность, не получает прибыль или ее прибыль не облагается российскими налогами. Первый раз уведомление о КИК подают за год, следующий за годом, когда налогоплательщик стал контролирующим лицом», — уточнили налоговики.
Уведомление о КИК организации представляют в срок не позднее 20 марта 2026 года, физлица — не позднее 30 апреля 2026 года.
Подробную информацию о критериях признания контролирующими лицами, порядке представления уведомления о КИК и подтверждающих документах можно найти в специальном разделе сайта ФНС «Контролирующие лица и контролируемые иностранные компании».
В случае возникновения вопросов по обязанности представления уведомлений о КИК граждане могут обратиться за консультацией в налоговый орган по месту постановки на учет или в Управление по телефону 8 (3812) 95−12−60, доб. 11−54.
Ранее, за отчетный период 2024 года, во все подразделения УФНС по Омской области 179 налогоплательщиков выслали уведомления о более чем 200 своих иностранных организаций.
