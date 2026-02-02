Городская поликлиника № 4 начнёт проводить диспансеризацию по вечерам

«Наша задача — сломать барьеры между человеком и заботой о его здоровье. Нехватка времени в рабочие часы — одна из самых частых причин, по которой откладываются визиты к врачу. Вечерние форматы диспансеризации — это реальный и эффективный ответ на запрос людей, которые ценят своё время и при этом понимают важность профилактики. Мы видим огромный интерес, особенно со стороны молодых, трудоспособных жителей и намерены сделать такие акции системной практикой», — сказала главный врач Городской поликлиники № 4 Нижнего Новгорода Инна Пудова.