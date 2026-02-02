Городская поликлиника № 4 начнёт проводить диспансеризацию по вечерам

Многие лечебные учреждения организуют свою работу по субботам, в праздничные дни или в позднее вечернее время, чтобы еще больше пациентов смогли проверить свое здоровье в более удобное время. Например, 30 января в Городской поликлинике № 4 Нижнего Новгорода уже во второй раз прошла акция «Вечер ПРОздоровье». Руководство медучреждения приняло решение, что такая акция станет ежемесячной.
«Наша задача — сломать барьеры между человеком и заботой о его здоровье. Нехватка времени в рабочие часы — одна из самых частых причин, по которой откладываются визиты к врачу. Вечерние форматы диспансеризации — это реальный и эффективный ответ на запрос людей, которые ценят своё время и при этом понимают важность профилактики. Мы видим огромный интерес, особенно со стороны молодых, трудоспособных жителей и намерены сделать такие акции системной практикой», — сказала главный врач Городской поликлиники № 4 Нижнего Новгорода Инна Пудова.
30 января акция «Вечер ПРОздоровье» проводилась в течение трех часов — с 19:00 до 22:00. За это время профилактические обследования прошли порядка 80 человек, при этом около 80% из них — представители молодого поколения. А в течение всего дня диспансеризацию в поликлинике завершили почти 200 пациентов.
Участникам акции был предоставлен комплексный набор исследований: анкетирование и антропометрия, измерение внутриглазного давления, флюорография, маммография, электрокардиография, определение «индекса курильщика», онкоскрининг с флуоресцентной стоматоскопией, биохимический анализ крови с определением атерогенного липопротеина, осмотры гинеколога и уролога с необходимыми лабораторными исследованиями, а также консультация терапевта. Дополнительно гости могли посетить сеанс лечебной физкультуры и сеанс в соляной пещере. Позитивную атмосферу мероприятия дополняла живая музыка.
«Профилактика — это основа нашего здоровья. Большинству людей нужно обследоваться ежегодно, а кому-то даже чаще. Наше здоровье динамично, а значит — за ним нужно следить. В поликлинике принимают очень быстро, с комфортом», — поделился участник акции Павел Ципов.
Как отметили в региональном министерстве здравоохранения, регулярное проведение подобных акций делает профилактическую медицину ещё более доступной и удобной для каждого жителя, способствуя раннему выявлению факторов риска и сохранению здоровья населения.
Напомним, проведение профилактических мероприятий соответствует целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Профилактический медицинский осмотр граждане старше 18 лет могут проходить ежегодно. Диспансеризация для пациентов в возрасте от 18 до 39 лет проводится раз в 3 года, для пациентов старше 40 лет — ежегодно. Дополнительно для мужчин и женщин от 18 до 49 лет предусмотрена возможность пройти оценку репродуктивного здоровья.
Для прохождения всех видов профилактических мероприятий можно обратиться в отделения и кабинеты медицинской профилактики в поликлинике по месту прикрепления, а также подать соответствующую заявку на портале Госуслуг.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа “Здоровье”, “Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация”.