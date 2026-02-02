Когда и где казахстанские болельщики смогут посмотреть Олимпиаду-2026

Всего лишь четыре дня осталось до открытия зимних Олимпийских игр в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. К этому часу уже известно точное расписание выступлений казахстанских атлетов на предстоящих Играх, сообщает Zakon.kz.