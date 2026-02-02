Ричмонд
Когда и где казахстанские болельщики смогут посмотреть Олимпиаду-2026

Всего лишь четыре дня осталось до открытия зимних Олимпийских игр в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. К этому часу уже известно точное расписание выступлений казахстанских атлетов на предстоящих Играх, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

С 6 по 22 февраля четыре казахстанских телеканала будут проводить трансляцию с арен зимних Олимпийских игр. Это — Qazaqstan, Qazsport, «Хабар» и Jibek Joly.

За медали зимних Олимпийских игр-2026 честь страны будут защищать 35 наших спортсменов по 10-ти видам спорта.

Казахстанские атлеты начнут состязания с 7-го февраля, когда начнется розыгрыш медалей в лыжных гонках и конькобежном спорте у женщин.

Заключительным день старта для казахстанской сборной на Олимпиаде-2026 будет забег на 30 км у женщин-лыжниц (22 февраля).

Государственный флаг Казахстана на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 пронесут члены национальной сборной Денис Никиша (шорт-трек) и Аяулым Әмренова (фристайл).