Когда и где казахстанские болельщики смогут посмотреть Олимпиаду-2026

С 6 по 22 февраля четыре казахстанских телеканала будут проводить трансляцию с арен зимних Олимпийских игр. Это — Qazaqstan, Qazsport, «Хабар» и Jibek Joly.
За медали зимних Олимпийских игр-2026 честь страны будут защищать 35 наших спортсменов по 10-ти видам спорта.
Казахстанские атлеты начнут состязания с 7-го февраля, когда начнется розыгрыш медалей в лыжных гонках и конькобежном спорте у женщин.
Заключительным день старта для казахстанской сборной на Олимпиаде-2026 будет забег на 30 км у женщин-лыжниц (22 февраля).
Государственный флаг Казахстана на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 пронесут члены национальной сборной Денис Никиша (шорт-трек) и Аяулым Әмренова (фристайл).