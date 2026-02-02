СК проверит жалобы на прорывы труб и высокие тарифы в Волгограде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, узнав о проблеме, не остался в стороне. Он дал прямое указание подготовить и представить доклад. В нем должны быть отражены все детали хода расследования уголовного дела, а также учтены доводы, изложенные в обращении волгоградцев. Центральный аппарат СК России ожидает подробного отчета о том, как идет работа по защите прав жителей города.