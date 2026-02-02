СК проверит жалобы на прорывы труб и высокие тарифы в Волгограде

В Волгограде жители города бьют тревогу: в их многоквартирных домах годами регулярно рвутся трубы зимой, лишая людей тепла в самый холодный период. При этом, как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком, волгоградцы вынуждены платить за отопление по явно завышенным тарифам. Многочисленные обращения в местную администрацию, к сожалению, остались без ответа.
Ситуация дошла до федерального уровня. В медиапространстве появилось обращение горожан, где они подробно описали свои страдания. В ответ на это региональный следственный комитет СК России по Волгоградской области уже ведет расследование уголовного дела. Оно возбуждено по статье 201 УК РФ — это злоупотребление полномочиями.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, узнав о проблеме, не остался в стороне. Он дал прямое указание подготовить и представить доклад. В нем должны быть отражены все детали хода расследования уголовного дела, а также учтены доводы, изложенные в обращении волгоградцев. Центральный аппарат СК России ожидает подробного отчета о том, как идет работа по защите прав жителей города.