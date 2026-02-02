Ричмонд
«Выстрел памяти» и орудий ЗИС-3 прогремел на Мамаевом кургане

В полдень на Мамаевом кургане в Волгограде прогремел «Выстрел памяти». По сложившейся традиции, выстрел был произведен на южном склоне из орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Источник: v102.ru

Как уточнили в пресс-службе Южного военного округа, в честь празднования 83-й годовщины победы в Сталинградской битве «Выстрел памяти» совершили артиллеристы мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области.

В памятной акции приняли участие представители командования военного округа, администрации Волгоградской области, ветеранских организаций, а также воспитанники военно-патриотических клубов. Они также возложили венки и цветы к Вечному огню в Зале воинской славы и могиле маршала Василия Чуйкова.