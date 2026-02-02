«Выстрел памяти» и орудий ЗИС-3 прогремел на Мамаевом кургане

В памятной акции приняли участие представители командования военного округа, администрации Волгоградской области, ветеранских организаций, а также воспитанники военно-патриотических клубов. Они также возложили венки и цветы к Вечному огню в Зале воинской славы и могиле маршала Василия Чуйкова.