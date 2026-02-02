Депутат призвала не наказывать все частные школы из-за трагедии в QSI

Это не система.
По ее словам, ситуация очень тяжелая и трагичная, девочке желают скорейшего выздоровления. Однако Смирнова призвала не спешить с выводами и не обобщать один случай на всю систему частных школ. Она подчеркнула, что любая школа — частная или государственная — должна быть безопасным местом для ребенка. Но судить о всей школе только по одному инциденту неправильно.
«Подростковый возраст — возраст максимализма. Кто-то кому-то что-то сказал, и это может казаться в этом возрасте, что это, ну, истина в последней инстанции. Может ребенок отреагировать каким-то нестандартным таким способом, да. То есть надо разбираться по факту конкретному», — заявила она.
QSI.
Смирнова выразила сомнение, что в школе QSI все было «брошенно на самотек». По ее мнению, там есть своя политика, психологи, кураторы и система работы. Она отметила, что девочка даже уходила в другую школу, но вернулась обратно, что говорит о том, что ей там было не так уж плохо.
«Безусловно, школа тоже должна сделать вывод и подумать вообще, как дальше работать им в создавшейся ситуации», — отметила депутат.
Частные школы.
Она считает неправильным противопоставлять частные и государственные школы. Смиронва привела пример успешной частной сельской школы в Казыгуртском районе Туркестанской области, которая открылась три года назад и уже дает лучшие результаты, чем многие государственные. По ее словам, частные школы заставляют государственные улучшать свою работу и конкурировать за учеников.
«И дети перешли в частные школы. И государственные школы лишились учеников. И сегодня пересматривают государственные школы, как работать, что сделать лучше в своей работе, чтобы детей вернуть», — пояснила она.
Нельзя ужесточать контроль.
Смирнова призвала ужесточать контроль над частным образованием из-за одного случая. Она подчеркнула, что частные школы — это социальное предпринимательство, где люди вкладывают силы и средства, а не просто бизнес. Ограничения или чрезмерный контроль могут ударить по всей системе.
«Если сейчас начнем “убивать” все частное, то скоро останемся без нормальных школ, клиник и других услуг. В Конституции записано, что государственная и частная собственность равны», — сказала депутат.
Она добавила, что родители тоже должны быть внимательнее к детям, замечать изменения в поведении и вовремя реагировать. По ее мнению, трагедия в QSI — повод для конкретного разбирательства, а не для обобщений и удара по всем частным школам.
Депутат отметила, что если родители беспокоятся о ситуации с детьми в школе, то для этого существует множество инстанции, куда необходимо обращаться помимо руководства учреждения. Сюда входят комитет по защите прав детей, комитет по контролю качества образования и другие специальные органы.
Трагедия.
Ранее отец 16-летней школьницы Канат Амиркин сообщил, что его дочь предприняла попытку суицида прямо в здании школы QSI, что, по его словам, стало следствием длительной травли со стороны одноклассников.
Девочка попала в реанимацию, и недавно ее перевели в другую палату. Между тем ее отец в своих соцсетях отмечал, что уголовное дело возбуждалось по факту суицида и хотел добиться замены следователя по нему.