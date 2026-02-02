Уральский Минздрав назвал главные причины бесплодия свердловчанок

Минздрав Свердловской области назвал главные причины обращений в Центр связи с бесплодием. Согласно статистике, в 2025 году из 1 009 свердловчанок, которые впервые обратились в медучреждение, у 584 были выявлены патологии эндокринной системы. Это 58% от общего числа обратившихся.