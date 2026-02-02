В Казани пройдет ежегодный Большой зимний фестиваль музыки

13 февраля — день начинающих рок-коллективов; 14 февраля — сцена для представителей тяжелого рока. В этот день в Казань приедут Артур Беркут, группы «Артерия», «Воля и разум», Bagira и другие; 15 февраля пройдет под флагом музыкального фестиваля «Волга-Волга», который состоится уже в 13-й раз.