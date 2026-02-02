В Казани пройдет ежегодный Большой зимний фестиваль музыки

Каждый день фестиваля будет посвящен отдельному музыкальному направлению:
13 февраля — день начинающих рок-коллективов; 14 февраля — сцена для представителей тяжелого рока. В этот день в Казань приедут Артур Беркут, группы «Артерия», «Воля и разум», Bagira и другие; 15 февраля пройдет под флагом музыкального фестиваля «Волга-Волга», который состоится уже в 13-й раз.
Финальный день соберет на сцене сразу несколько СКА- и рок-коллективов: «Мамульки бенд» (Ярославль), «Лос Чототамос» (Киров), «Скворцы Степанова» (Санкт-Петербург), а также казанские группы «Дом кукол», «Nalien», «InNoEnd», «Sir Yoga». Хедлайнером станет ВИА «Волга-Волга».
Продюсер Big Twin Fest Григорий Корнилов отмечает, что в общей программе фестиваля заявлено около 25 групп, а среди гостей ожидаются зрители со всей страны.
«Фестиваль “Волга-Волга” — достаточно гибкий проект. Мы постоянно ищем новые форматы, новые площадки. 2026-й открываем зимней версией фестиваля и ведем переговоры по поводу лета в городах Татарстана. Хочется знакомить публику с классными, активно работающими коллективами. А музыкантам давать возможность чаще выходить на большую сцену», — рассказал художественный руководитель фестиваля «Волга-Волга» и лидер одноименного коллектива Антон Салакаев.
Время проведения: открытие дверей в 16.00, начало программы в 16.30.