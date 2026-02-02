Причины замедления роста моллюсков в Азовском море перечислил ученый РАН Савикин

В Азовском море полезный моллюск Анадара растет медленнее, чем в Черном. Причину такого различия в беседе с «КП — Кубань» назвал гидробиолог Южного научного центра РАН Андрей Савикин.
Ученые исследовали этого моллюска, который играет важную роль в морской экосистеме. Анадара очищает воду и является пищей для других обитателей. Специалисты даже создали формулу, позволяющую по размеру раковины быстро определить вес моллюска.
Оказалось, что в Черном море эти моллюски растут гораздо быстрее.
— В Черном море при стабильной солености воды Анадара демонстрирует максимальные темпы роста, — пояснил Андрей Савикин. — Соленость там держится на уровне 17−18 промилле, что для вида оптимально.
В Азовском море ситуация иная. Хотя соленость здесь тоже в комфортном для моллюсков диапазоне (12−17 промилле), крупные особи растут медленнее.
— Это связано с высокой изменчивостью солености, вызванной стоком рек и ветровым воздействием, — отметил ученый.
Постоянные изменения заставляют моллюсков тратить энергию на адаптацию, а не на рост.
— Частые колебания солености ограничивают возможности линейного роста раковины, — добавил Савикин.
Исследователи также изучили Анадару в Эгейском море. Там соленость очень высокая (36−39 промилле), и моллюски растут еще хуже.
