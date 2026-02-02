В Челябинской области составлен список дорог с высоким риском подтопления

Пока что пересчитали технику, ГСМ и пиломатериалы, необходимые для борьбы с большой водой. Составили также список участков федеральных трасс с самым высоким риском подтопления в паводок.
Как рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал», в перечень попали отрезки трассы М-5 в Златоустовском, Катав-Ивановском и Миасском округах, подъезда к Екатеринбургу в Сосновском и Каслинском округах, трассы А-310 в Копейском, Коркинском и Увельском округах. Кроме того, особое внимание уделят участкам трассы Р-254 и трассы Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган в Катайском, Кетовском и Каргапольском округах.
— Уже в феврале подрядные организации приступят к подготовке мероприятий по пропуску ледохода и паводковых вод, — сообщили в дорожном управлении.
За паводковой ситуацией на дорогах в режиме онлайн следят с помощью 56 метеостанций и 170 видеокамер.