В Челябинской области составлен список дорог с высоким риском подтопления

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал», в перечень попали отрезки трассы М-5 в Златоустовском, Катав-Ивановском и Миасском округах, подъезда к Екатеринбургу в Сосновском и Каслинском округах, трассы А-310 в Копейском, Коркинском и Увельском округах. Кроме того, особое внимание уделят участкам трассы Р-254 и трассы Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган в Катайском, Кетовском и Каргапольском округах.