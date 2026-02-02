17 улиц Краснодара остались без света из-за аварии

«Причина отключения — сработала защита на линии 6−10 кВ, отключилась ПС “АН-201” и 31 трансформаторная подстанция», — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара.
Без света остались жители улиц Московской, Абрикосовой, Виноградной, Компрессорной, Солнечной, Тополиной, Центральной, Шоссейной, Байбакова, Есенина, Жигулевской, Агрохимической, Мусорского, Суздальской, Прокофьева, Рахманинова, Автомобильной.
На месте происшествия уже работает аварийная бригада. Специалисты предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения.
Дополнительную информацию о ходе работ и предполагаемых сроках восстановления можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255−45−66.