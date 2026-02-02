Лукашенко выразил поддержку коллеге-президенту, обещав поспособствовать, если нужно

Александр Лукашенко выразил поддержку президенту Бразилии и пообещал помощь при необходимости. Такое заявление президент Беларуси сделал на встрече с бразильским послом Бернардом Клинглом. Также в ходе беседы с послом Александр Лукашенко поддержал действующего президента Бразилии Лулу да Силву накануне предстоящих в стране выборов. Белорусский лидер охарактеризовал избирательный период как сложный, добавив, что в Минске надеются на победу нынешнего главы государства.
«Мы очень переживаем за то, чтобы нынешний Президент Бразилии на этих выборах сохранил свою должность. Насколько я информирован, он подтвердил свое участие в этих выборах», — сказал президент Беларуси.
Кроме того, белорусский лидер выразил готовность содействовать проведению голосования в спокойной обстановке, отвечающей интересам граждан Бразилии.
«Мы всячески будем способствовать тому, если это нужно для Бразилии, чтобы выборы прошли в спокойной и мирной обстановке в интересах бразильского народа. Если это нужно будет», — заверил Лукашенко.
