Ежиха Снежка из Екатеринбургского зоопарка предсказала погоду на весну

В зоопарке Екатеринбурга погоду на весну в этом году предсказал ежиха Снежка. Раньше она никогда не участвовала в традиционной церемонии, хотя именно ежи еще с римских времен были главными предсказателями погоды. Как рассказали сотрудники зоопарка, их специально будили из спячки и по их поведению определяли погоду на будущую весну, чтобы распланировать сельхозработы.
Снежку будить не пришлось. Перед ней разложили четыре флажка: со снегом, дождем, пасмурной и солнечной погодой, а рядом с ними разложили лакомство — личинки жуков. Ежика так и не притронулась к жукам, но дважды залезала в миску с флажком «Солнечно» и дважды в «Снег».
Наблюдатели в итоге посчитали, что весна в Свердловской области в этом году будет непредсказуемой, как вся уральская погода, и снежных дней будет примерно столько же, сколько и солнечных.