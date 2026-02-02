Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ежиха Снежка из Екатеринбургского зоопарка предсказала погоду на весну

Именно ежи еще две тысячи лет назад были главными предсказателями погоды.

Источник: Аргументы и факты

В зоопарке Екатеринбурга погоду на весну в этом году предсказал ежиха Снежка. Раньше она никогда не участвовала в традиционной церемонии, хотя именно ежи еще с римских времен были главными предсказателями погоды. Как рассказали сотрудники зоопарка, их специально будили из спячки и по их поведению определяли погоду на будущую весну, чтобы распланировать сельхозработы.

Снежку будить не пришлось. Перед ней разложили четыре флажка: со снегом, дождем, пасмурной и солнечной погодой, а рядом с ними разложили лакомство — личинки жуков. Ежика так и не притронулась к жукам, но дважды залезала в миску с флажком «Солнечно» и дважды в «Снег».

Наблюдатели в итоге посчитали, что весна в Свердловской области в этом году будет непредсказуемой, как вся уральская погода, и снежных дней будет примерно столько же, сколько и солнечных.