Ежиха Снежка из Екатеринбургского зоопарка предсказала погоду на весну

В зоопарке Екатеринбурга погоду на весну в этом году предсказал ежиха Снежка. Раньше она никогда не участвовала в традиционной церемонии, хотя именно ежи еще с римских времен были главными предсказателями погоды. Как рассказали сотрудники зоопарка, их специально будили из спячки и по их поведению определяли погоду на будущую весну, чтобы распланировать сельхозработы.