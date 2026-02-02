Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Благоварском районе Башкирии родилась первая двойня в этом году

Многодетная семья из Башкирии пополнилась двумя сыновьями.

Источник: Комсомольская правда

В Благоварском районе Башкирии появились на свет первые в этом году близнецы. Новорожденных мальчиков назвали Аяз и Раяз. Они стали четвертым и пятым ребенком в многодетной семье Фидана и Алии.

О рождении двойни сообщил председатель Государственного комитета юстиции республики Владимир Спеле. Он поздравил семью, пожелав малышам крепкого здоровья, а их родителям — терпения, мудрости и домашнего тепла.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.