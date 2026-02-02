В Благоварском районе Башкирии родилась первая двойня в этом году

В Благоварском районе Башкирии появились на свет первые в этом году близнецы. Новорожденных мальчиков назвали Аяз и Раяз. Они стали четвертым и пятым ребенком в многодетной семье Фидана и Алии.
О рождении двойни сообщил председатель Государственного комитета юстиции республики Владимир Спеле. Он поздравил семью, пожелав малышам крепкого здоровья, а их родителям — терпения, мудрости и домашнего тепла.
