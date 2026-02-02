Всероссийский конкурс проведут для возрождения дачи Башкирцевых под Воронежем

В октябре прошлого года право аренды ОКН регионального значения «Дача Башкирцева» (Семилуки, ул. Дача, 1а) передали на 49 лет по символической цене 1 ₽ единственному участнику торгов — меценату Алексею Шкрапкину, который занимался также восстановлением усадеб «Скорняково-Архангельское» и «Репец» в Липецкой области. Господин Шкрапкин рассказал «Ъ-Черноземье», что историческое здание планируется восстановить за 200 млн руб. Для финансирования проекта могут привлечь льготный кредит по госпрограмме восстановления ОКН. На территории дачи планируется создать культурно-туристический центр с музейными функциями. Пространство будет посвящено самому Ивану Башкирцеву и поэту Алексею Кольцову, который часто там отдыхал в период с 1830-го по 1841-й. Алексей Шкрапкин рассчитывает завершить проект за три года.