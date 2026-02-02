Ричмонд
-7°
ясно
Сурок-синоптик Филимон из Ленобласти проспал День сурка

Считается, что сурок может предсказать сроки наступления весны.

Источник: приют "Белоснежка"

В понедельник, 2 февраля, отмечается необычный праздник — День сурка. В этот день животное становится главным метеорологом, предсказывая сроки наступления весны. В приюте «Белоснежка» в Волосовском районе рассказали, что сурок сегодня даже не проснулся.

«Впервые за 10 лет своего вангования в приюте “Белоснежка” сурок Филимон не стал просыпаться и радовать нас своим прогнозом на наступающую весну. Филимон спит, а это значит, что в ближайшие шесть недель до 15 марта весны не будет», — отметили сотрудники приюта в своем ВК-сообществе.

Отметим, что январь выдался достаточно холодным месяцем в Санкт-Петербурге. Февраль же принял «эстафету» и начался с 20-градусных морозов.