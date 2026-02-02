Сурок-синоптик Филимон из Ленобласти проспал День сурка

«Впервые за 10 лет своего вангования в приюте “Белоснежка” сурок Филимон не стал просыпаться и радовать нас своим прогнозом на наступающую весну. Филимон спит, а это значит, что в ближайшие шесть недель до 15 марта весны не будет», — отметили сотрудники приюта в своем ВК-сообществе.