Сурок-синоптик Филимон из Ленобласти проспал День сурка

В понедельник, 2 февраля, отмечается необычный праздник — День сурка. В этот день животное становится главным метеорологом, предсказывая сроки наступления весны. В приюте «Белоснежка» в Волосовском районе рассказали, что сурок сегодня даже не проснулся.
«Впервые за 10 лет своего вангования в приюте “Белоснежка” сурок Филимон не стал просыпаться и радовать нас своим прогнозом на наступающую весну. Филимон спит, а это значит, что в ближайшие шесть недель до 15 марта весны не будет», — отметили сотрудники приюта в своем ВК-сообществе.
Отметим, что январь выдался достаточно холодным месяцем в Санкт-Петербурге. Февраль же принял «эстафету» и начался с 20-градусных морозов.