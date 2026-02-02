Ричмонд
Из-за морозов в Ростовской области отменили плановые отключения электричества

В Ростовской области бригады энергетиков переведены на усиленный режим.

Источник: Комсомольская правда

В связи с резким понижением температуры воздуха в Ростовской области энергетики решили отменить все плановые ремонтные и профилактические работы, которые предполагали бы отключение электроэнергии у потребителей.

— Все оперативные бригады в регионе переведены в режим повышенной готовности и задействованы исключительно для ликвидации возможных аварийных ситуаций, — сказано в сообщении.

Ранее Госавтоинспекция Ростовской области предупредила водителей об ухудшении погодных условий на дорогах. А синоптики сообщили, что на Дону за сутки может выпасть до 20 сантиметров снега.

