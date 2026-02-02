В Таганроге коммунальные службы готовятся к снегопадам и похолоданию

В Таганроге коммунальные службы готовятся к похолоданию и обильным снегопадам и продолжают работу в круглосуточном режиме. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова своем в Telegram-канале.
— Обращаюсь еще раз к управляющим компаниям и бизнес-сообществу: активнее участвуйте в уборке прилегающих к вашим зданиям территорий, — написала Светлана Камбулова.
По словам главы Таганрога, подготовку к изменению погоды обсудили на еженедельном плановом совещании. Управляющим компаниям и ТСЖ напомнили, что они должны привести в порядок дворы и подходы к домам, чтобы людям было безопасно ходить.
Также Светлана Камбулова попросила водителей и пешеходов быть внимательнее во время непогоды. В экстренных ситуациях жителям Таганрога рекомендуют звонить по номеру 112.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!