В Таганроге коммунальные службы готовятся к снегопадам и похолоданию

В Таганроге коммунальные службы работают круглосуточно перед обильными снегопадами.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге коммунальные службы готовятся к похолоданию и обильным снегопадам и продолжают работу в круглосуточном режиме. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова своем в Telegram-канале.

— Обращаюсь еще раз к управляющим компаниям и бизнес-сообществу: активнее участвуйте в уборке прилегающих к вашим зданиям территорий, — написала Светлана Камбулова.

По словам главы Таганрога, подготовку к изменению погоды обсудили на еженедельном плановом совещании. Управляющим компаниям и ТСЖ напомнили, что они должны привести в порядок дворы и подходы к домам, чтобы людям было безопасно ходить.

Также Светлана Камбулова попросила водителей и пешеходов быть внимательнее во время непогоды. В экстренных ситуациях жителям Таганрога рекомендуют звонить по номеру 112.

