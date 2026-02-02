Минздрав обновил статистику «зимних» травм

«Гололедные и холодовые травмы: в Беларуси за декабрь-январь зарегистрировано — 11 тыс. 159 пострадавших», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что Минздрав ведет эту статистику с первых заморозков, а то есть с 26 ноября 2025 года.
В министерстве подчеркнули, что холод может сильно травмировать, однако преимущественно люди страдают от падений.
По данным ведомства, за декабрь-январь именно падение стало причиной травмирования 10295 человек, среди которых 8155 взрослых и 2140 детей.
«При этом 287 взрослых и 588 детей получили травмы при катании на тюбингах, ледянках, санках
Согласно статистике, приведенной министерством, лидером по холодовым и гололедным травмам на сегодняшний день является Гомельская область, а последнюю позицию в «рейтинге» занимает Гродненщина.
Статистика по регионам
Так, в Гомельском регионе зарегистрировано 2278 пациентов, из них 163 получили холодовые травмы, а гололедные — 2155. В больницах оказались 276 человек.
Далее, с небольшим отставанием, следует Могилевщина с общим числом зарегистрированных пострадавших 2122 человек. Холодовые диагностированы у 138, а гололедные у 1984 пациентов. Стационарное лечение потребовалась 353-м.
Активно падали и переохлаждались в Минской области — всего пострадавших 1 тыс.708 человек. Холодовые травмы получили 177 пациентов, гололедные — 1531. Больничных палат не удалось избежать 274-м.
В Брестской области за декабрь-январь за медпомощью обратились 1462 упавших и переохлажденных. Гололедные травмы — у 1310 человек, холодовые — у 152-х. Госпитализировано 254.
Не сильно от Брестской отстала Витебщина, где общее число пострадавших 1336. Из них холодовые травмы диагностированы у 107, а гололедные — у 1229 человек. «Постояльцами» стационаров стали 199.
Предпоследнюю строчку в списке занимает белорусская столица с общим числом зарегистрированных пострадавших 1246. Холодовые травмы получили 27 пациентов, а гололедные 1219. Стационарное лечение потребовалось 118-ти пациентам.
Самым меньшим числом пострадавших может похвастаться Гродненская область. Здесь зарегистрировано всего лишь 1007 травмированных. Из них холодовые травмы у 100 пациентов, а гололедные — у 907. Госпитализация потребовалась 224-м.
В связи с установившимися сильными морозами в Минздраве призвали жителей страны быть осторожными, а если травмы все же не удалось избежать — срочно обратиться в ближайший травмпункт либо вызвать скорую помощь.