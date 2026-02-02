Ричмонд
Взыскание за дисциплинарный проступок: омская коллегия судей предупредила коллегу из Советского райсуда

Предупреждение работнице Фемиды вынесла омская коллегия судей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске прошло первое заседание областной квалификационной коллегии судей (ККС) в наступившем году. Начнем с того, что прошло в его конце: судья Советского райсуда Омска Мария Дроздова была наказана за дисциплинарный проступок.

ККС выпустила релиз, где сообщила, что проанализировала заключения своей комиссии о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях Дроздовой. Коллегия признала выводы правильными и наложила на судью взыскание в виде предупреждения. О сути проступка в релизе не уточнили.

Всего же ККС рассмотрела здесь целый 21 вопрос повестки. Основную их часть составили заявления от 12 кандидатов на посты судей различного уровня. Положительные рекомендации в итоге получили не все, а только десять претендентов вакансии.

В том числе были одобрены на посты:

— судьи Арбитражного суда Омской области — Валерия Рыбаконенко; — судьи Омского областного суда — Владимир Знаменщиков; — председателя Называевского горсуда — Кирилл Федоров; заместителя председателя Куйбышевского районного суда — Анастасия Наделяева; — зампреда Ленинского районного суда — Елена Московец;

— и еще пять кандидатов.

Судье Первомайского райсуда Юлии Еленской же пока отказали в повышении до должности судьи Омского облсуда, Константину Кудашову — в его амбициях на пост судьи Центрального райсуда.

Ранее мы писали, что в Омской области объявлены вакансии председателей трех районных судов.